انفجار في أنابيب النفط جنوبي إيران

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية بوقوع انفجار في أنابيب نفط بمحافظة خوزستان جنوبي إيران، موضحة أن هذا الانفجار حدث بسبب قدم المعدات والأجهزة، ولا أنباء عن خسائر أو إصابات حتى الآن.

وأوضحت الوكالة أن أنبوب النفط في قرية راميس التابعة لناحية رامشير التابعة لخوزستان انفجر صباح اليوم بسبب البلى.

ونقلت عن أهالي قرية راميس قولهم إن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تسبب في وقوع هزة في القرية.

وأشارت “تسنيم” إلى أن “المعلومات الدقيقة حول مقدار الخسائر المالية والبشرية في هذا الحادث غير متوفرة حتى الآن”.