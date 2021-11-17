فرنسا.. إنقاذ 272 مهاجرا في بحر المانش

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أنقذت السلطات الفرنسية نحو 272 مهاجرا كانوا يتجهون إلى بريطانيا على متن عدد من القوارب، في مياه بحر المانش.

ورصد مركز العمليات المحلي للرصد والإغاثة عددا من القوارب بالقرب من سواحل إقليمي با دو كاليه ونور بشمال فرنسا.

وتم إنقاذ 44 مهاجرا من قارب بالقرب من كاليه، و52 مهاجرا من قارب بالقرب من بولوني سور مير، وعشرات الأشخاص من قوارب أخرى.

وشارك في عملية الإغاثة 7 زوارق لقوات الدرك الفرنسية وفرق الإغاثة.

وبعد فحص طبي تم نقل جميع المهاجرين إلى شرطة الحدود.

يذكر أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين حاولوا الوصول إلى بريطانيا عبر بحر المانش ومضيق با دو كاليه من أراضي فرنسا بلغ 15.4 ألف شخص خلال الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري.

ومنذ نهاية 2018 تزايدا عمليات عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا، على الرّغم من التحذيرات المتكررة من السلطات التي تشدد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة.

ووفقا للسلطات الفرنسية، فقد حاول قرابة 15400 مهاجر عبور بحر المانش في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم 3500 “كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا” وتمت إعادتهم إلى السواحل الفرنسية.

وتمثل هذه الحصيلة زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين من فرنسا إلى بريطانيا بالمقارنة مع السنوات السابقة، إذ إن العام 2020 بأسره سجل عبور أو محاولة عبور حوالي 9500 مهاجر مقابل 2300 مهاجر عام 2019 و600 في العام 2018.