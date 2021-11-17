شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعرب عن قلقها إزاء القتال بين أرمينيا وأذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الخارجية الأمريكية عن بالغ القلق إزاء التقارير حول وقوع قتال عنيف أمس بين أرمينيا وأذربيجان.

وحثت، في بيان، الجانبين على اتخاذ خطوات ملموسة فورية للحد من التوترات وتجنب المزيد من التصعيد.

كما دعتهما إلى الانخراط بشكل مباشر وبناء لحل كافة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك ترسيم الحدود.

ولفتت إلى أن ارتفاع نسبة التوتر بين الجانبين مؤخرا يؤكد على الحاجة إلى تسوية تفاوضية وشاملة ومستدامة لكافة القضايا العالقة ذات الصلة بنزاع ناجورنو كاراباخ أو الناتجة عنه.