مصر تكشف عن موعد بدء تصدير الغاز إلى لبنان

16 نوفمبر , 2021

القاهرة: أكد وزير البترول المصري طارق الملا، الثلاثاء، أن مصر تتوقع بدء تصدير من 60 مليون إلى 65 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً إلى لبنان بحلول أوائل العام المقبل.



وقال الملا على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول، إن مصر ستورد الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان «بأسرع ما يمكن، ويمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل».

وأضاف: «نقوم فقط بالفحص النافي للجهالة ونفحص خطوط الأنابيب».