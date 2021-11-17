إدارة بايدن تخطط لشراء 10 ملايين جرعة من كورونا التجريبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشراء 10 ملايين جرعة من عقار Covid-19 التجريبي من إنتاج شركة "فايزر".



وذكرت شبكة "CNN" الأمريكية، أن إدارة بايدن تضع اللمسات الأخيرة على عقد شراء 10 ملايين جرعة من عقار Covid-19 التجريبي الآن، وفقا لمصدر مطلع على الخطط.

وكانت الإدارة قد خططت في البداية لشراء حوالي 5 ملايين جرعة، ولكن بعد الاطلاع على بيانات شركة "فايزر"، أراد الرئيس جو بايدن مضاعفة الطلب، حسبما قال المصدر لشبكة "CNN".

وكانت شركة "فايزر" قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، عن نتائج أولية من تجربتها، قائلة إن التحليل المؤقت لعقار Covid-19 التجريبي أظهر انخفاضا بنسبة 89 بالمائة في خطر دخول المستشفى أو الوفاة من فيروس كورونا بين الأشخاص الذين تناولوا الدواء ضمن الأيام الثلاثة الأولى من ظهور الأعراض.