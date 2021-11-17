شكرا لقرائتكم خبر عن 20% من استثمارات حياة كريمة للمشروعات الخضراء.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ نصيب المشروعات الخضراء من مبادرة حياة كريمة حوالى 20% من إجمالى الاستثمارات، والبالغة 200 مليار جنيه عام 21/2022، ومن المنتظر أن تخدم الاستثمارات بشكل مباشر التعافى الأخضر، ما يعتبر إنجازا ينظم للعديد من إنجازات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

وتستهدف مبادرة "حياة كريمة" تحسين الأحوال المعيشية لحوالي 58 مليون وذلك وفق ما أعلنته الحكومة، خاصة وأن الدولة تسعى لتعميق الشراكة مع القطاع عبر عدة منصات ليس ذلك فحسب، بل إن نصيب محافظات الصعيد من مشروعات التنمية التي تنفذها المبادرة كبيرا للغاية خاصة وأن 94% من سكان قرى المرحلة الأولى (375 قرية) في محافظات الصعيد، بعدد 334 قرية، لافتاً إلى أن الصعيد استحوذ على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة في المبادرة، و97.3% من مشروعات الصرف الصحي، و67.6% من شبكات مياه الشرب المُضافة، و90.2% من الوحدات الصحية، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، و85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق.

وبدأت المبادرة في عام 2019 واستهدفت عدة قطاعات منها توفير السكن الكريم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة يوميا للمواطنين من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة الأكثر احتياجا بتوفير الدعم المالي، أو المساعدة في زواج اليتيمات، وتوفير فرص عمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الرعاية الصحية والعمليات الجراحية العاجلة، وغيرها.