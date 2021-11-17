شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. ضبط 26 شخصا بتهمة تهريب المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

.

الدمام - شريف احمد - تم ضبط 26 شخصا بتهمة تهريب المخدرات من جنوب شرق آسيا وتوزيعها في جميع أنحاء البلاد وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"

كما قامت الشرطة بضبط 45 شخصا آخرين اشتروا مخدرات من تجار عصابة لتهريب المخدرات. ومن إجمالي 71 متهما، تم القبض على 22 شخص رسميا.

وتم ضبط مهربي الميثامفيتامين والقنب الصناعي ومخدرات أخرى من دول غير محددة في جنوب شرق آسيا من مايو من العام الماضي حتى أغسطس عن طريق إخفائها داخل مكونات المركبات لتخطي الجمارك.

كما صادرت الشرطة عقاقير بقيمة 27 مليار وون (22.9 مليون دولار أمريكي) بما فيها 6.64 كيلوغرام من الميثامفيتامين وهو ما يكفي لأكثر من 287 ألف شخص في وقت واحد، و5.46 كيلوغرامات من القنب الصناعي و5,191 حبات من اكستاسي و1.04 كيلوغرام من الكيتامين.

وتخطط الشرطة للعمل مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) للقبض على زعيم عصابة متهم بتهريب المخدرات من جنوب شرق آسيا