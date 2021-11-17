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مصر تسجل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 941 إصابة جديدة بفيروس المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء عن تسجيل 941 إصابة جديدة بفيروس كورونا وخروج 765 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 288879 حتى الثلاثاء.

 

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 941 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 69 حالة جديدة.

 

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 345848 من ضمنهم 288879 حالة تم شفاؤها، و 19636 حالة وفاة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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