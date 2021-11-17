شيماء تطلب خُلع زوجها: "شغال دليفري لبنت الجيران.. وبيجبلها شوكولاته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "شيماء. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب خلع زوجها، مبررة طلبها "شغال ديلفري لبنت الجيران".

قالت "شيماء. م" في دعواها التي حملت رقم 136لسنة 2020، إنها تزوجت من "أسامة. ح"، (33 سنة) وعاشت في سعادة لمدة سنة ثم تغيرت تصرفاته، وإنه رفض الإنجاب منها "كل ما أكلمه يغير الموضوع".

وأضافت أنها اكتشفت أن تغير تصرفاته بسبب علاقته بـ"بنت الجيران"، متابعة "يقوم بتلبية طلباتها بحجة عمله دليفري في محل والدها".

رفضت الزوجة تصرفات زوجها خاصة مع نومه في محل "الكشري"، واشتكت لأهلها فتدخلوا لحل الأزمة والصح بينهما مع شرط تركه عمل الدليفري.

طلبت شيماء الطلاق بسبب استمرار علاقة زوجها مع بنت الجيران فرفض، وعندما شاهدته يشتري الأكل والحلوى لبنت الجيران غادرت غاضبة لمنزل أسرتها.

وبعد شهرين من وجودها في منزل عائلتها، لجأت الزوجة لمحكمة الأسرة تطلب الخلع في الدعوى رقم 148 لسنة 2020 لا تزال منظورة أمام المحكمة.