عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باع 130 امرأة كسبايا في أفغانستان من خلال استدراجهن بالزواج

الأربعاء 17 نوفمبر 2021

الخليج 365

أوقفت حركة طالبان رجلًا متّهمًا ببيع أكثر من مئة امرأة في شمال أفغانستان بعد دفعهنّ للاعتقاد بأنّهن سيتزوّجن رجالًا أثرياء، بحسب ما أعلنت مصادر من الشرطة.



أوقف الرجل مساء الاثنين في منطقة جوزجان، بحسب ما قال رئيس شرطة طالبان في المنطقة دام الله سراج.

وأعلن "لا نزال في بداية التحقيقات. نأمل أن نجمع مزيد من المعلومات عن هذا الملفّ لاحقًا."

وشرح المسؤول المحلي في الشرطة محمّد سردار مبارز لوكالة فرانس برس أن الرجل كان يستهدف نساء فقيرات يرغبن بشدّة بتحسين مستوى عيشهنّ.

وكان يعدهنّ بإيجاد الزوج المثالي القادر على أن يوفّر لهنّ حاجاتهنّ، ويُرسلهن في ما بعد إلى مقاطعة أخرى حيث كُنّ يُبَعْن كسبايا.

وهو متّهم ببيع نحو 130 امرأة.

ويُعدّ الفقر المتزايد التحدي الأكبر لحكومة طالبان التي استلمت السلطة في منتصف أغسطس وتكافح لاحتواء الجرائم من عمليات سطو واختطاف مؤخرًا في المدن الكبرى.

وأعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء أنها ألقت القبض على 60 متهمًا بتزوير وثائق للحصول على جوازات سفر، ومن بينهم أعضاء في الدائرة المخصصة لجوازات السفر داخل الوزارة.

وقالت الوزارة إنها أغلقت هذه الخدمة مؤقتًا للصيانة.