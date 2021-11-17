شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى: انطلاق النسخة الرابعة لمنتدى الشباب العالم بمثابة رسالة سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انطلاق منتدي شباب العالم هو بمثابة رسالة سلام تعم العالم، رسالة أن مصر قبلة الأمان، وأننا في مصر استعدنا الحياة بعد جائحة كورونا.

وأضاف أكمل نجاتى في تصريحات له: "والآن نفتح المجال أمام أحلام وآمال الشباب بهذا المنتدى ليتوجهوا بأفكارهم وأحلامهم نحو قبلة العالم "مصر" لينصت الجميع ويستمع للشباب وليرى العالم النموذج المصرى فى تمكين الشباب، وكيف نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تمكين جيل جديد من الشباب وجيل الوسط في كافة المجالات لتكون تجربة ملهمة لشباب العالم".

ويذكر أن منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019 و يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واستضاف المنتدى ما يزيد عن 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم، ونال العديد من الإشادات الدولية بالإسهامات التى قدمها المنتدى فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى الدورة الحادية والأربعين، بالإضافة إلى اعتماد المنتدى بنسخه الثلاث كمنصة دولية للحوار بين شباب العالم في الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اعتماده كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب في المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة فى الدورة التاسعة والخمسين.

ويعقد منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، وذلك بعد تأجيل نسخة المنتدى التى كان من المقرر انعقادها فى عام 2020 بسبب جائحة كوورنا، ويعود المنتدى هذا العام لفتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم بحضور الشباب من مختلف الدول، ليتناقشوا حول العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراته، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للمنتدى وهى السلام والتنمية والابداع، كما تأتى النسخة الرابعة من المنتدى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

ويتاح التسجيل لحضور فعاليات منتدى شباب العالم 2021 بالنسبة لكل الشباب من جميع الجنسيات، كما يتم تشجيع الشباب المؤثرين فى مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين أيضا، وللتسجيل يمكن زيارة الموقع الرسمى لمنتدى شباب العالم عبر هذا الرابط https://register.wyfegypt.com/.