شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آلية تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية وفقا لقانون المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أنه فيما يتعلق بتفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، فإن وزير التجارة والصناعة يضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى يكون فيها للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة حصة حاكمة .

ونصت المادة رقم 53 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، للوزير المختص، وبعد أخذ رأى وزير المالية، وضع نظم تفضيلية لتعاقد المشروعات مع الدولة ووحداتها الإدارية والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التى يكون فيها للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة حصة حاكمة .

كما يجوز قصر بعض أنواع المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للضوابط التى يحددها الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير المالية.