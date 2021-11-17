شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب النواب" ناعيا النائب أحمد زيدان: نموذج يحتذى به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب الذى وافته المنية ظهر الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن النائب الراحل كان نموذجًا يحتذي به للشباب المصري في الإخلاص للوطن والسعي الدؤوب لخدمة أهالي دائرته، لافتا إلي أن النائب احمد زيدان كان دمثا الخلق محبوبًا من الجميع.

واضاف رئيس لجنة الشباب أن النائب الراحل كان له دورًا تشريعيًا ورقابيًا بارزًا تحت القبة، وعمل بكل جِدٍ وصدق وإخلاص في تأدية رسالته البرلمانية، داعيا الله أن يتغمده بواسع ورحمته.

وتوفى اليوم النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد صراع مع المرض.