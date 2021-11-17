أبل تحسن عناصر التحكم بوضع الماكرو في كاميرات آيفون 13

نيويورك: تعمل شركة آبل على إصلاح واحدة من أكبر المشاكل التي يعاني منها المستخدمون أثناء استخدام كاميرات آيفون 13 برو، من خلال تحسين عناصر التحكم في وضع الماكرو.

تلقت الكاميرات الثلاثية على آي فون 13 برو و آي فون 13 برو ماكس ثلاثة ترقيات، بما في ذلك مستشعرات أفضل، ووضع سينمائي، وميزة تصوير ماكرو. وتستخدم ميزة تصوير ماكرو الكاميرا فائقة السرعة المعززة للحصول على صور قريبة رائعة ومثيرة للإعجاب، لكنها ليست سهلة الاستخدام دائمًا.

عندما تم إطلاق آي فون 13 ، تم ضبط وضع الماكرو في هواتف برو على التبديل تلقائيًا عندما تحرك كاميرات الهاتف بالقرب من كائن ما. في حين أن الصور التي ينتجها جيدة، فإن الحصول على الوضع للتشغيل والتنشيط بسلاسة دون تغيير غير مرغوب فيه، يعد أمرًا مربكاً.

أضاف تحديث iOS 15.1 خيارًا في إعداد تطبيق الكاميرا لإيقاف تشغيل ميزة "Auto Macro". ولكن لتبديلها عند الحاجة إليها، كان عليك أن تمر بعملية التبديل إلى الكاميرا فائقة الدقة ثم تكبير موضوعك.

ولكن الإصدار التجريبي من iOS 15.2 يجلب الآن خيار تبديل وضع الماكرو داخل تطبيق الكاميرا نفسه، بدلاً من الخوض في الإعدادات.

قد يبدو هذا التعديل بسيطاً، ولكن بالنظر إلى أن طرازات آي فون 13 برو تتصدر قائمة أفضل الهواتف المزودة بكاميرات لدينا، فمن الجيد أن تعرف أنك ستتمكن من استخدام جميع ميزاتها بسهولة دون الخوض في قوائم الإعدادات.