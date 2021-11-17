عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العراق يعتزم إعادة 240 مهاجرا على حدود بيلاروسيا

الأربعاء 17 نوفمبر 2021

الخليج 365

أعلن العراق، الثلاثاء، تسجيل 240 مهاجرا عراقيا في بيلاروسيا من أجل العودة الطوعية عبر طيران شركة الخطوط الجوية العراقية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، مساء الثلاثاء، إن وفدا دبلوماسيا عراقيا تمكن من تسجيل المهاجرين في بيلاروسيا من أجل العودة الطوعية، ظهر الخميس، المقبل.

وقال الصحاف، في مقابلة تلفزيونية، إن وفدا دبلوماسيا من وزارة الخارجية العراقية يعمل الآن على تسجيل أسماء 240 عراقيا طلبوا العودة من بيلاروسيا إلى تالبلاد وإنهاء معاناتهم، فضلا عن منح 70 منهم جواز سفر عراقي ومن المنتظر إعادتهم رحلة لشركة الخطوط الجوية العراقية.

وأضاف أن وفدا عراقيا آخر وصل إلى وارسو لمتابعة وإحصاء أعداد العراقيين المهاجرين على الحدود البولندية والذي يبلغ عددهم نحو 571 مهاجرا من أجل إثبات رعويتهم، والعمل على إنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها، في ظل انخفاض كبير في درجات الحرارة ونقص المؤمن وإعادتهم طوعيا إلى البلاد.

وذكر أن البلدان الأوروبية لا تسمح للمهاجرين بالدخول إلى أراضيها ونحن نعمل على إعادة العراقيين العالقين على الحدود الراغبين بالعودةِ الطوعيّة والوفود العراقية تعمل حاليا بتقديم الخدمات وتسجيل أسماء الراغبين بالعودة.

وسبق للعراق أن أعاد نحو 300 عراقيا كانو عالقين على الحدود البيلاروسية الليتوانية قبل أشهر بعد تدخل السفارة العراقية في موسكو.