عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يمنع رئيس نيكاراجوا ووزرائه من دخول أمريكا

الأربعاء 17 نوفمبر 2021

الخليج 365

حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، دخول عدد من كبار المسؤولين في نيكاراجوا على رأسهم الرئيس دانيال أورتيجا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



ومن بين من شملهم القرار روزاريو موريو، زوجة الرئيس أورتيجا، التي تشغل منصب نائبة الرئيس وعدد كبير من وزراء البلاد ومسؤوليها.

وجاء الإعلان أشبه بلائحة اتّهامية بسبب ما وصفه بـ"انتهاكاتهم للديمقراطية".

واعتبر بايدن أنه:"من واجب الولايات المتحدة التحرّك إزاء ما تمارسه حكومة أورتيجا ومن يدعمونه من انتهاكات", بحسب البيان.

يأتي هذا في نص نشر بعد الفوز المطعون به لأورتيجا بولاية رئاسية جديدة في انتخابات السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وشغل أورتيجا منصب الرئيس لأول مرة من عام 1985 إلى عام 1990، قبل أن يعود إلى السلطة في عام 2007.

كما عين مؤخرا زوجته السيدة الأولى ونائبة الرئيس روزاريو موريللو "كرئيسة مشاركة".