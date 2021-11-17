شكرا لقرائتكم خبر عن نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون فى عزاء والد النائب محمد عزمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من النواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، فى عزاء اللواء يحيي عزمي، والد النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمقام فى مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وشارك فى العزاء كل من النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عضو التنسيقية، وأمل رمزى عضو مجلس الشيوخ وغيرهم من النواب، كما شارك اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

وكانت تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازى وأصدق المواساة، للنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فى وفاة والده اللواء يحيي عزمى، الذي توفى فجر أمس.

وكان شيعت ظهر اليوم جنازة اللواء يحيى عزمى عضو مجلس الشعب السابق، أمس من مسجد مستشفى الجلاء العسكرى، وتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة.