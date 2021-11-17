شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب تقف دقيقة حداد على النائب أحمد زيدان.. ووكيل اللجنة: كان نموذجا يحتذى به.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف نواب لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، دقيقة حداد على روح النائب أحمد زيدان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذى وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وعبر النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن حزن الشديد بعد سماع هذا الخبر، قائلا بعد انتهاء الدقيقة الحداد، :" النائب أحمد زيدان من القيادات الشباب الذين زاملتهم فى برلمان 2015 وكان نعم الشباب ونموذج للنواب القريبين من الجميع".

-وتناقش لجنة الإعلام مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.، الثاني: بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.



























