شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" عن منتدى شباب العالم: مصر لديها القدرة على بناء غد أفضل بشبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين بإعلان انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على إقامة المنتدى لما له من أهمية كبيرة عن طريق تبادل الأفكار والخبرات بين جميع الحاضرين .

وقال أيمن عدلى، إن لكل عصر جيل مختلف، وأن مصطلح القوى الناعمة هو القدرة على الجذب والضم دون الإكراه أو استخدام القوة كوسيلة للإقناع في العالم، متابعا :"لذا فالمنتدى هو فكرة تثقيف القوة الناعمة بالعالم من مصر وغرس الثقة بهم ليصنعوا رأي عام جديد بمشاركتهم الثقافات المختلفة والرؤى التنموية المتنوعة من خلال الشباب".

وذكر الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين أنه من خلال متابعتنا ومشاركتنا بمنتدى شباب العالم نرى أن مصر لديها القدرة على بناء غد أفضل بشبابها الذين يجدون من يسمع صوتهم لبناء مصر الحديثة.

ويذكر أن منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019 و يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واستضاف المنتدى ما يزيد عن 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم، ونال العديد من الإشادات الدولية بالإسهامات التى قدمها المنتدى فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى الدورة الحادية والأربعين، بالإضافة إلى اعتماد المنتدى بنسخه الثلاث كمنصة دولية للحوار بين شباب العالم في الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اعتماده كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب في المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة فى الدورة التاسعة والخمسين.

ويعقد منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، وذلك بعد تأجيل نسخة المنتدى التى كان من المقرر انعقادها فى عام 2020 بسبب جائحة كوورنا، ويعود المنتدى هذا العام لفتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم بحضور الشباب من مختلف الدول، ليتناقشوا حول العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراته، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للمنتدى وهى السلام والتنمية والابداع، كما تأتى النسخة الرابعة من المنتدى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

يتاح التسجيل لحضور فعاليات منتدى شباب العالم 2021 بالنسبة لكل الشباب من جميع الجنسيات، كما يتم تشجيع الشباب المؤثرين فى مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين أيضا، والتسجيل يمكن زيارة الموقع الرسمى لمنتدى شباب العالم عبر هذا الرابط https://register.wyfegypt.com/.