شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن توافق على مقترح برلمانى بإلزام المحافظات توفير سيارات نقل لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة التضامن الاجتماعي، بالاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي، بشأن إلزام كافة المحافظات بتوفير سيارات نقل لذوى الإعاقة.

وقال ممثل وزارة التضامن خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ترخب بالاقتراح وتؤيده لحرصها علي التيسر علي ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى هذا الموضوع له صلة مباشرة بوزارتي التضامن والنقل، وكذلك التنمية المحلية، ويحتاج للتنسيق لتفعيله.

وأضاف، أن الوزارة ستخاطب وزارة التنمية المحلية لبحث إجراءات التنفيذ وسبل التفعيل علي أرض الواقع.

وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تأجيل الاقتراح برغبة لاجتماع لاحق لحين حضور وزيرة التضامن وممثل عن وزارة النقل لتوضيح إجراءات التنفيذ.

وقالت النائبة نجلاء العسيلي، مقدمة الاقتراح برغبة، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلزم الدولة بتوفير الخدمات لذوي الإعاقة والتيسير عليهم في الانتقال، ولابد أن تكون هناك وسيلة نقل لذوي الاحتياجات الخاصة الخاصة تيسر عليهم الحركة والتنقل من مكان إلي آخر.

وشهد الاجتماع موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن الاستفادة من النفايات بإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي أو وقود، علي أن يتم التعميم مستقبلا طبقا لبروتوكول يوقع بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية.