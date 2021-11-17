شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات عامة ونواب يشاركون فى عزاء والد النائب محمد عزمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من النواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فى عزاء اللواء يحيى عزمي، والد النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمقام فى مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وشارك فى العزاء كل من نواب التنسيقية وأعضائها محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب وعضو التنسيقية، والنائب علاء عصام، والنائبة مي كرم جبر، والنائب محمد إسماعيل والنائب خالد بدوي والنائب أكمل نجاتي والنائب عمرو درويش والدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعضو تنسيقية شباب للأحزاب وعدد كبير من أعضاء التنسيقية، وتيسير مطر عضو مجلس الشيوخ.

كما شارك عدد من الشخصيات العامة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، والدكتور منير فخري عبد النور وزير الصناعة الأسبق.

وتلقى العزاء كل من الدكتور زكريا عزمي شقيق اللواء يحيي عزمي، والنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأقاربهم.

وكانت تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التعازى وأصدق المواساة للنائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فى وفاة والده اللواء يحيي عزمى، الذى توفى فجر أمس.