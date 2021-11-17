شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رمزى: منتدى شباب العالم نقطة التقاء عظيمة بين ثقافات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم يظل الفرصة الأهم للشباب المصرى للتعبير عن آرائهم بعد توالى الاستجابات الرئاسية لما يقدمونه من مقترحات، متابعا : "كسرت معه باب العزلة والتهميش الذى عانوا منه منذ عقود".

وأضاف النائب أحمد رمزى، أن منتدى شباب العالم منصة حوارية لا مثيل لها، بين مختلف شباب العالم، ونقطة التقاء عظيمة بين ثقافات مختلفة، ونافذة للتعارف وتبادل الرؤى والاطلاع على التجارب الشبابية بمختلف دول العالم أتمني جميعا أن نستثمرها.

ويذكر أن منتدى شباب العالم حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019 و يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

واستضاف المنتدى ما يزيد عن 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم، ونال العديد من الإشادات الدولية بالإسهامات التي قدمها المنتدى في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الدورة الحادية والأربعين، بالإضافة إلى اعتماد المنتدى بنسخته الثلاث كمنصة دولية للحوار بين شباب العالم في الأمم المتحدة و الاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اعتماده كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب في المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسين .

ويعقد منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة وذلك بعد تأجيل نسخة المنتدى التى كان من المقرر انعقادها فى عام 2020، بسبب جائحة كوورنا، ويعود المنتدى هذا العام لفتح آفاق الحوار بين شباب مصر والعالم بحضور الشباب من مختلف الدول، ليتناقشوا حول العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراته، بالإضافة إلى المحاور الرئيسية للمنتدى وهى السلام والتنمية والابداع، كما تأتى النسخة الرابعة من المنتدى مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

ويتاح التسجيل لحضور فعاليات منتدى شباب العالم 2021 بالنسبة لكل الشباب من جميع الجنسيات، كما يتم تشجيع الشباب المؤثرين فى مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين أيضا، والتسجيل يمكن زيارة الموقع الرسمى لمنتدى شباب العالم عبر هذا الرابط https://register.wyfegypt.com/.