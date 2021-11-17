شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عزت نائب التنسيقية ينجح فى فصل إدارة الشئون الاجتماعية بمبنى حى بولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحصول على موافقة من مديرية التضامن الاجتماعي لفصل إدارة الشئون الاجتماعية الكائنة بالدور الثانى بالمبنى التابع لحى بولاق.

وجاء في خطاب موجه من علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة الى النائب عمرو عزت أنه بشأن طلبه بخصوص إمكانية فصل إدارة الشئون الاجتماعية الكائنة بالدور الثانى بالمبنى التابع لحى بولاق، فإنه تم مخاطبة مديرية التضامن الاجتماعى وأفادت بأن الفصل قد تم بالفعل وأن الإدارة أصبحت الان في الدور الأول فوق الأرضى و أن هذا ما قد تم اثباته في تقرير اللجنة المشكلة من المديرية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أبرزت من قبل الجهود التي قام بها النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى حل المشكلة التى يعانى منها أهالى بولاق الدكرور بسبب عدم وجود شهر عقارى فى ذلك الحى، والذى يبلغ عدد سكانه ما يقرب من 3 ملايين مواطن.

وعملت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة في النائب عمرو عزت على حل تلك المشكلة بناء على شكوى الأهالي المستمرة، وتقدم بطلب للواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستغلال مبنى الإدارة التعليمية بشارع المشتل، والذى أصبح خاليا بعد نقل الإدارة إلى مبنى جديد بمنطقة المشابك، وتدشين مكتب للشهر العقاري به.

وأشاد محافظ الجيزة بالفكرة ووجه بالمعاينة الأولية، وتم توجيه خطاب للنائب عمرو عزت بالموافقة، وتم تسليم المبنى لحي بولاق الدكرور تمهيداً لتجهيزه، كما تمت المعاينة من جانب وزارة العدل للمبنى، وعلى إثره تم استلامه في ضوء نقل الإدارة التعليمية ببولاق إلى مبنى آخر. تأتي تلك الجهود في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التواصل المستمر مع المواطن ونقل نبضه والعمل على تلبية احتياجاته بجانب ما يتم بذله لترسيخ مبدأ "سياسه بمفهوم جديد" من خلال الممارسات التشريعية والرقابية بالبرلمان .