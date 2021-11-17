شكرا لقرائتكم خبر عن شارات سوداء على صفحات التنسيقية حدادا على النائب أحمد زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شارات سوداء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى ، حدادا على وفاة النائب الراحل أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، الذى توفى صباح اليوم الثلاثاء، بعد معاناة مع المرض.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نعت النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب، الذي وافته المنية ظهر الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص في خدمة وطنه وأمته، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.