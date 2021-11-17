شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بتوفير أراضى بديلة لشباب الخريجين ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى، بضرورة بحث توفير أراضى بديلة لشباب محافظة بورسعيد، وذلك فى حال صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بشأن إلغاء قرار تخصيص مساحة 1740 فدان شرق بور سعيد بمنطقة سهل الطينة المخصصة لشباب الخريجين.

وأكد الحصرى، أن الجميع يحترم أحكام القضاء المصرى، وفى حال صدور حكم بإلغاء التخصيص وفي إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى تمكين الشباب وتوفير البيئة المناسبة لهم لتوفير فرص عمل مناسبة لهم يستوجب الأمر توفير أراضى لشباب المحافظة فى منطقة أخرى قريبة منهم لتوفير فرص عمل لهم.

وفى ذات السياق، قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الجميع يحترم أحكام القضاء ونتمنى أن يتم توفير أراضى بديلة للشباب فى حال صدور حكم بإلغاء التخصيص.

الجدير بالذكر أن عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عقب على طلب الإحاطة الخاص بإلغاء قرار تخصيص مساحة 1740 فدان شرق بورسعيد بمنطقة سهل الطينة المخصصة لشباب الخريجين رغم سداد مقدمات الحجز، قائلا:" المحافظة كانت حريصة على ترجمة اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب وبالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية تم التوسع فى تخصيص الأراضى للشباب من 825 إلى 1740، وذلك كله فى إطار تعزيز التعاون وتمكين الشباب".

وأضاف عثمان، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة طلب الإحاطة سالف الذكر، أنه بعد تخصيص الأرض سالفة الذكر وهى 1740 فدانا، المحافظة اقتصر دورها على الإعلان عن الطرح والبيع والقرعة العلنية فقط، وتظل الولاية تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية هى صاحبة الاختصاص.