شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية ينعى النائب أحمد زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، وتقدم بخالص العزاء والمواساة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس والأمين العام، وأعضاء مجلس النواب ولأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم عفوه وغفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الجدير بالذكر أن النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توفى اليوم الثلاثاء، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله تعالى الصديق الغالى والأخ العزيز المغفور له بإذن الله، النائب أحمد زيدان ، أشهد الله أنه كان دمث الخلق محبوباً بين الناس".