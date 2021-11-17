شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خطة البرلمان: مشروع قانون المالية الموحد نقلة نوعية يواكب التطورات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون المالية الموحد ليس برفع الأيدى ولكن بالوقوف ، وذلك بعد مراجعة القانون، مشيرا إلى أنه يتم مناقشة القانون بالجلسة العامة بالمجلس من 594 نائبا، ويناقشه عدد كبير من النواب القانون مادة مادة .

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج السلطة الرابعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن قانون المالية الموحد يعد نقلة نوعية ويواكب التطورات الموجودة عالميا ، حيث إن لدينا قانونين وهما موازنة العامة للدولة وعمره 48 عاما، وقانون ينظم إعداد الموازنة وتنفيذ والرقابة على الموازنة واسمه المحاسبة الحكومية وعمره 40 سنة.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن العالم يتغير، وبالتالي تم دمج القانونين في قانون المالية الموحد ليكون قانون جديد يواكب العصر الراهن.