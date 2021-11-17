شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم إدخال الصرف الصحى بمنطقة الشرقاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة لوزير الإسكان، بشأن عدم إدخال الصرف الصحي بمنطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة، وذلك في إطار استخدام أدوات الرقابة البرلمانية.

وجاء في طلب إحاطة أنه عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يتقدم بطلب الإحاطة موجها الى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن عدم إدخال الصرف الصحي إلى منطقة الشرقاوية القديمة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية، وقال إن أهالي منطقة الشرقاوية القديمة التابعة لحي غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية يعانون من عدم إدخال الصرف الصحي للمنطقة.

وأضاف النائب محمد عبد العزيز أنه لا يزال الصرف في هذه المنطقة يعتمد على خزانات الصرف الصحي، مما يسبب أزمات كثيرة منها انبعاث الروائح الكريهة، وتسريب مياه الصرف الصحي في كثير من الشوارع، مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض والخطورة على الصحة العامة، وهو الأمر الذي يخالف توجهات الدولة في تحقيق حياة كريمة لكل المواطنين.