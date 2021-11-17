شكرا لقرائتكم خبر عن "قطبهم آفاق".. عدد خاص لمجلة روزاليوسف عن وثائق جديدة بخط يد سيد قطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "قطبهم آفاق" يبرز العدد الجديد لمجلة روزاليوسف برئاسة الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، وثائق بخط سيد قطب التى كتبها فى روزاليوسف عام 1953 يمجد فيها "ثورة يوليو" ويرفض وصفها بالحركة المباركة.

وكشف عن ذلك الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مضيفا أن العدد الجديد لمجلة روزاليوسف يعد بمثابة شهادة وفاة للتاريخ للجماعة الإرهابية.

يذكر أن الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، قد أعاد من قبل المجلة لرونقها، لتصدر المجلة التى حققت نجاحات كبيرة فى عالم الصحافة، وكتب بها عدد كبير من أبرز الكتاب والصحفيين، بشكل جديد لتعود وتصدر فى 98 صفحة.

تسعى المجلة فى شكلها الجديد لرصد ما يحدث على أرض مصر وما يدور من حولها، ولتضم ملفات وتحقيقات وحوارات ومقالات لكبار الكتاب وأبواب متنوعة فى السياسة والثقافة والتنوير والفن بالإضافة إلى ملحق أسبوعي يتابع لحظة بلحظة مشروع تطوير الريف المصري .. حياة كريمة.