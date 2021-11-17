شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب": هدف الدولة تغطية كل القرى بالغاز الطبيعى والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام صالح، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، :" إن الدولة هدفها واضح وصريح في توصيل الغاز لجميع المنازل المصرية، وأن المناطق التي لم يدخل لها الغاز في المرحلة الأولي فهناك مرحلة ثانية وثالثة ، مؤكدا أن مصر كلها ستكون متغطية بالكهرباء والغاز والصرف الصحي لانه حق أصيل للمواطن المصري".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلبي إحاطة الاول المقدم من النائب بلال النحال، بشأن الموافقة على توصيل الغاز الطبيعي لقرى (كومبو- أسعد – 400 مغازي – ستمائة المغازي – منية السعيد) وعزبتي (لطفي – حمد منيسى) مركز المحمودية بمحافظة البحيرة علماً بأن هذه القرى والعزب بها صرف صحي حكومي.
والثاني المقدم من النائب فايزة صالح بشأن:• عدم البدء في توصيل الغاز الطبيعي إلى قرية جزيرة نكلا – مركز شبراخيت محافظة البحيرة رغم الانتهاء من توصيل شبكة الصرف الصحي بها وعلماً بأنه يجرى أعمال توصيل الغاز الطبيعي لقرية نكلا العنب الملاصقة تماما لقرية جزيرة نكلا.
• سرعة توصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى مركزي شبراخيت وإيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، حيث أن هذه القرى تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي الحكومي لها.
وقال النائب بلال النحال مقدم الطلب الاول ان لديه عدة قري دخل إليها الصرف الصحي ولم يتم توصيل الغاز بها حتي الآن ، قائلا: الناس عايشة علي امل يوصلوا الغاز.
وعلق النائب حمادة الجبلاوي وكيل اللجنة، قائلا:" القيادة المصرية حريصة أشد الحرص علي توصيل كافة الخدمات والمرافق لجميع المناطق والقري والنجوع للمواطنين من أجل تقديم كافة سبل الراحة للمواطن المصري ، مشيرا إلي المبادرات الرئاسية علي رأسها مبادرة حياة كريمة .
ومن جانبه علق المهندس عمر مسعود رئيس الشركة الوطنية ناتجاس، اإن موازنة 2021 _2022 شغالين عليها من اول شهر يونيو الماضي وتم تحديد القري لتوصيل الغاز إليها وستكون الأولوية لما تحدده الدولة ، مؤكدا أن جميع القري الموجودة بطلب الإحاطة تشملها ميزانية العام القادم.