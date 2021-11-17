شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب": هدف الدولة تغطية كل القرى بالغاز الطبيعى والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام صالح، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، :" إن الدولة هدفها واضح وصريح في توصيل الغاز لجميع المنازل المصرية، وأن المناطق التي لم يدخل لها الغاز في المرحلة الأولي فهناك مرحلة ثانية وثالثة ، مؤكدا أن مصر كلها ستكون متغطية بالكهرباء والغاز والصرف الصحي لانه حق أصيل للمواطن المصري".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلبي إحاطة الاول المقدم من النائب بلال النحال، بشأن الموافقة على توصيل الغاز الطبيعي لقرى (كومبو- أسعد – 400 مغازي – ستمائة المغازي – منية السعيد) وعزبتي (لطفي – حمد منيسى) مركز المحمودية بمحافظة البحيرة علماً بأن هذه القرى والعزب بها صرف صحي حكومي.





والثاني المقدم من النائب فايزة صالح بشأن:• عدم البدء في توصيل الغاز الطبيعي إلى قرية جزيرة نكلا – مركز شبراخيت محافظة البحيرة رغم الانتهاء من توصيل شبكة الصرف الصحي بها وعلماً بأنه يجرى أعمال توصيل الغاز الطبيعي لقرية نكلا العنب الملاصقة تماما لقرية جزيرة نكلا.

• سرعة توصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى مركزي شبراخيت وإيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، حيث أن هذه القرى تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي الحكومي لها.

وقال النائب بلال النحال مقدم الطلب الاول ان لديه عدة قري دخل إليها الصرف الصحي ولم يتم توصيل الغاز بها حتي الآن ، قائلا: الناس عايشة علي امل يوصلوا الغاز.

وعلق النائب حمادة الجبلاوي وكيل اللجنة، قائلا:" القيادة المصرية حريصة أشد الحرص علي توصيل كافة الخدمات والمرافق لجميع المناطق والقري والنجوع للمواطنين من أجل تقديم كافة سبل الراحة للمواطن المصري ، مشيرا إلي المبادرات الرئاسية علي رأسها مبادرة حياة كريمة .

ومن جانبه علق المهندس عمر مسعود رئيس الشركة الوطنية ناتجاس، اإن موازنة 2021 _2022 شغالين عليها من اول شهر يونيو الماضي وتم تحديد القري لتوصيل الغاز إليها وستكون الأولوية لما تحدده الدولة ، مؤكدا أن جميع القري الموجودة بطلب الإحاطة تشملها ميزانية العام القادم.