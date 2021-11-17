شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال للنائبة دعاء عريبى حول استعدادات المحافظات لمواجهة موسم سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والمحافظات لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار، والتي تصل إلى السيول في بعض الأماكن.

جاء ذلك عملا بنص المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقالت النائبة دعاء عريبى، إنها تتقدم بالسؤال ونحن مقبلون على موسم الشتاء وسقوط الأمطار والتي تصل إلى حد السيول في بعض المحافظات، مطالبة أن تكون الإجابة المقدمة على سؤالها "كتابة" وذلك إعمالا لنص المادة 200 من لائحة مجلس النواب.

وكانت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت بسؤال موجه إلى وزير الزراعة بشأن الزيادة فى أسعار الأسمدة والسبب فى ذلك، جاء فيه أنه عملا بنص المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس فإنها تتقدم بهذا السؤال.

وتضمن السؤال أنه في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية بدعم قطاع الزراعة، أتقدم بسؤال حول أزمة ارتفاع أسعار السماد، لأن تلك الأزمة يعانى منها العديد من المزارعين، وستتأثر بالسلب على منظومة الزراعة، وقالت: "حيث إننا مقبولون على الموسم الشتوى التى تستهلك قرابة مليون ونصف المليون طن بداية من المحصول الاستراتيجي الأول في مصر القمح الذى يستهلك حوالى ثلاثة شيكارات للفدان".

وطالبت النائبة دعاء عريبى بتوضيح رؤية وزير الزراعة في هذا الشأن، وكيفية توفير الأسمدة للمزارعين ومواجهة زيادة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.