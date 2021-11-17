شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى النواب" تؤجل اقتراح برغبة لتثبيت عمال التشجير فى وزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى ، بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: درويش مرعى، إبراهيم عويس، بشأن السماح بزراعة الأرز بمحافظة القليوبية، وقررت التأجيل لمزيد من الدراسة.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح، برغبة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن تثبيت عمال وموظفي التشجير بوزارة الزراعة على درجات وظيفية دائمة، وبعد المناقشات رأت تأجيله لمزيد من الدراسة.

فيما، سحب النائب زكريا حسان، الاقتراحين برغبة المقدمين منه بشأن إحلال وتجديد أعمدة إنارة المنازل، ورفع كفاءة محولات الكهرباء بقرى ونجوع مركز أخميم- محافظة سوهاج، وبشأن إحلال وتجديد أعمدة إنارة المنازل بقرية جزيرة محروص - مركز أخميم- محافظة سوهاج.

كما سحب النائب محمد نجيب خالد، الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن رفع خطوط الضغط العالي (11000) الموجودة داخل الكتل السكنية بمدينة الجمالية والعزب التابعة لها- محافظة الدقهلية.

وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى حفظ الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب علاء سليمان، بشأن تشغيل محطة الكهرباء بمدينة ناصر الجديدة – محافظة أسيوط، بشأن تقوية التيار الكهربائي بقرية درنكة- محافظة أسيوط.