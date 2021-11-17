شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على 5 اقتراحات برغبة لإحلال وتجديد مساجد وتسيير خط أتوبيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، على 5 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب بشأن إحلال وتجديد مساجد وتسيير خطوط أتوبيس فى بعض المناطق.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن سرعة إحلال وتجديد بعض المساجد (المسجد الكبير- مسجد القواسمة - مسجد الشرطة، ومسجد سوق الثلاثاء) بمدينة الشيخ زويد - محافظة شمال سيناء، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن إحلال وتجديد مسجد الرحمة بالشبول مركز المنزلة – محافظة الدقهلية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن إحلال وتجديد دورة مياه المسجد الغربي بعزبة عمرو- مركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ. كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب درويش مرعى، بشأن تسيير خط أتوبيس تابع لهيئة النقل العام من قرية صنافير مروراً بقرى الصباح وكفر السبيل وحلابة في المظلات – محافظة القليوبية، وأوصت بتشكيل لجنة وتقديم مذكرة للجنة الاقتراحات بما يفيد تشغيل خط الأتوبيس أو لا، خلال 30 يوما.

كما شهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرفت عازر نصرالله، بشأن شراء محول كهربائي قدرة 1000 ك.ف.أ لمستشفى دماص المركزي (ب) التابع لمديرية الشئون الصحية بمركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.