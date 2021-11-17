شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب ترجئ مادة الضبطية القضائية للنقابات الفنية.. وتوصى بحضور النقباء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجأت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفينة.

وتنص المادة 70 على :" يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون .

وأوصت رئيسة اللجنة درية شرف الدين، حضور ممثلى النقابات الفنية لمناقشة هذه المادة،

وقد وافقت لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدن خلال اجتماع المنعقد اليوم، على المادة مادة (5مكرراً) من مشروعي القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تتضمن تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل بدون تصريح بفنون المسرح والسينما.

وتنص المادة على ان يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حالة العود.