شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير برلمانى من مافيا أكاديميات التمريض الخاصة ومنح شهادات مزورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن مافيا أكاديميات التمريض الخاصة التي تمنح شهادات مزورة.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن هناك ملصقات إعلانية على الجدران وترويج على السوشيال ميديا تعلن عن فتح شهادات بمعاهد وأكاديميات خاصة للتمريض، وأصبحت معاهد التمريض الخاصة باب خلفي للتحايل على القانون، ومصيدة للنصب باسم وزارة التعليم العالي، من خلال وهم طالب هذه الشهادات بأنه سيحصل على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل.

وأضافت أبو السعد، أن هناك عدد كبير من المواطنين تعرضوا لحالات نصب من معاهد التمريض الخاصة الوهمية من خلال حصولهم على شهادات مزورة وغير معتمدة.

وطالبت بضرورة القيام بحملات تفتيشية وتفعيل القانون لضبط هذه المعاهد والأكاديميات الوهمية صاحبة شهادات التمريض المزورة، وكشف مافيا الأكاديميات الخاصة.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه لا يوجد معهد واحد للتمريض غير مرخص على مستوى الجمهورية سواء كان حكومياً أو خاصاً سوى معهد الجونة التابع لشركة أجنبية، ومع ذلك في كل عام في بداية التنسيق توضح الوزارة أسماء المعاهد والكليات والجامعات الخاصة والأهلية المرخصة من قبل الوزارة.

وأوصت لجنة التعليم بمجلس النواب بأن تعلن الوزارة على صفحتها الرسمية المعلومات الحقيقية الدقيقة حول معاهد التمريض الخاصة والجهات المرخصة من قبل الوزارة، وتوعية أولياء الأمور بعدم إلحاق أبنائهم بأي معهد أو مؤسسة تعليمية دون التأكد من الوزارة.

ودعت لجنة التعليم إلي محاسبة أي جهة طبية قانونياً إذا تأكد استخدامها لأشخاص غير مؤهلين في مجال التمريض من جهات مرخصة.