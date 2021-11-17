شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الحكومة أمام نقل النواب: الانتهاء من وصلة جمصة دمياط الجديدة خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، والنائبة هناء فاروق، بشأن عدم رصف الطريق الدولي الواصل بين جمصة ومدخل دمياط الجديدة، هذا بالإضافة إلى منزل الكوبرى الرابط بين جمصة والطريق الواصل للساحلي المؤدى إلى محافظة بورسعيد.

وقالت النائبة هناء فاروق، إن الطريق الدولي الساحلي طريق رئيسي يربط بين أكثر من محافظة ويجب الاهتمام به من رصف وإعادة تأهيل ويكون هناك خطة ونتابعها.

ومن جانبها، طالبت النائبة إيفلين متى، بالبدء فورا في رصف الوصلة بين جمصة ومدخل دمياط الجديدة، مؤكدة أن هذه الوصلة "كيلو ونص" تم وضع طبقة سن ويخرج منها رزاز وأتربة تتسبب في إهلاك الزرع حيث أن هذه المنطقه عليها مزارع كثيرة، وتم تكسير الطريق منذ عام ولم يتم رصفه مجددا رغم أنه طريق مؤدي لجمصة ، والعديد من المزارعين ولم يستطيعوا زراعه أراضيهم هذا العام بسبب الطريق الذي مازال في حاله تكسير ولا أحد يستطيع السير عليه.

وعلقت ممثلة الحكومة المهندسة منار عبد الهادي مدير بالهيئة العامه للطرق والكباري أنه جاري العمل بالوصلة بين دمياط الجديدة وجمصة بطول كيلو ونص، وسيتم إنهاء العمل بها خلال شهر وستنتهي مع بداية العام الجديد 2022.

ومن جانبه، طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، موافاة اللجنة خلال شهر ونصف بخطاب متضمن إنهاء العمل بالوصلة وسيتم دعوة ممثلة الحكومة لاجتماع اللجنة للاطلاع على ما تم الانتهاء من عمله.

كما دعا النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، أعضاء اللجنة أن يتحدثوا ويتواصلوا مع أهالي دوائرهم لنقل إنجازات الدولة المصرية لأن كثير من المواطنين لا يعلم حجم الإنجازات التى تجري على أرض الواقع، مطالبا بضرورة التسويق الجيد للمشروعات القومية والمبادرات الرئاسية.

وأضاف النائب علاء عابد خلال اجتماع اللجنة، أن مبادرة حياة كريمة ، لم تحدث من قبل فى منطقة الشرق الأوسط بل فى العالم كله ، ولابد أن يتحدث عنها النواب فى دوائرهم للناس، قائلا: "إحنا مشكلتنا أننا ما بنشوفش نفسنا كويس ومبنشوفش الإنجازات التى تحدث كل يوم فى كل القطاعات وعلى سبيل المثال قطاع النقل، الناس فاهمة أن النقل هو هيئة السكة الحديد بس ، لكنة مواني وطرق ونقل بري وبحري ونهري ، ويجب التسويق الجيد في الداخل والخارج لما يحدث من تطور وتنمية ، وتطوير للبنية التحتية".