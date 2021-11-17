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الإسكان تعلن موعد بدء تسليم دفعة جديدة من أراضي "بيت الوطن" بالعبور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة العبور، يوم الأحد 2/1/2022، وحتى يوم الأربعاء 12/1/2022، في تسليم دفعة جديدة من قطع أراضي بيت الوطن بالحي الثامن بلوك 17112 بمدينة العبور.

وأعلن الجهاز أنه تم دفع العمل بمشروعات المرافق والطرق لخدمة قطع الأراضي بأنواعها المختلفة بالمدن الجديدة، ولسرعة تسليمها لمستحقيها وتحقيق التنمية المستهدفة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم العديد من قطع الأراضي والوحدات السكنية لمستحقيها.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 61 : 75، يوم الأحد 2/1/2022، والقطع من 46 : 60، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 16 : 30، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 1 : 15، يوم الإثنين 10/1/2022، وتم تخصيص يومي الثلاثاء 11/1/2022، والأربعاء 12/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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