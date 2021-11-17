المؤهل والإقامة.. تعرف على آلية تعديل المهن للعمالة المصرية بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن آخر قرارات المملكة العربية السعودية الخاصة بالعمالة المصرية العاملة هناك.

وأوضح حنفي لمصراوي، أن تعديل المهن من أهم متطلبات العمالة المصرية بالسعودية، والتي تساهم بشكل كبير في استمرارية واستقرار العامل المصري، وتحسين دخله وزيادة عدد المستقدمين من مصر للعمل بالمملكة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد، أن آلية تعديل المهن للعاملين بالقطاع الخاص (مؤسسات وشركات) يتم يدوياً عن طريق مكاتب العمل بالمملكة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية.

وتابع: أن آلية التعديل تتم عن طريق تعبئة الإستمارة الخاصة بذلك، على أن يرفق بها خطاب من المنشأة مصدق من الغرفة التجارية بطلب تعديل المهنة، وإرفاق المؤهل العلمي للعامل المطلوب تعديل مهنته، وصورة من إقامة العامل، وصورة السجل التجاري للمنشأة.

واستعرض حنفي، معايير تعديل المهنة وذلك على النحو التالي:

- أن تكون طلبات تعديل المهنة للمهن المواطنة الصادر بها قرار توطين

- أن يكون إجمالي العاملين بالمنشأة أكثر من (10) عاملين

- توافق الشهادات والخبرات والتراخيص مع المهنة المطلوب التعديل عليها.

- التزام المنشأة بالوضع النظامي، وعلى سبيل المثال لا الحصر عدم وجود ملاحظات أو إيقاف للخدمات، نطاق المنشأة، تصنيف النشاط، سريان الترخيص.

أما بالنسبة لتعديل المهن للعمالة المنزلية والفردية كمثال (سائق خاص - عامل زراعي - عامل تربية مواشي - عمالة منزلية) فيتم عن طريق إدارات الجوازات المختلفة على مستوى المملكة، حيث أنها صاحبة العلاقة وليس مكتب العمل.​