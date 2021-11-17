متى تُفتح رحلات العمرة للمصريين؟ مصادر تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تترقب شركات السياحة المصرية العاملة في "الحج والعمرة" صدور قرار من السلطات السعودية بإدراج مصر في القريب العاجل ضمن قائمة الدول التي سمحت لها بفتح باب العمرة للقادمين من خارج المملكة لبدء تنظيم رحلات العمرة من جديد.

وبحسب تصريح أحد الوكلاء السعوديين لمصراوي، رفض ذكر اسمه، أن مصر ما زالت ضمن الدول المحظور استقبال معتمرين منها حتى إشعار آخر، لتدخل مع قائمة الدول المعلق القدوم منها أو المرور بها حالياً: (مصر - لبنان - تركيا - أفغانستان - إندونيسيا - باكستان - إثيوبيا - البرازيل - الهند – فيتنام).

من جانبه، قال مصدر لمصراوي، "مفيش أي معلومات حاليا بشأن فتح باب العمرة أمام المصريين، وكلها توقعات فقط وليست تأكيدات كون الأمر سيادي وحساس.. لكن علينا أن ننتظر أخبارا سارة في نهاية شهر نوفمبر الجاري".

من ناحيته، طالب علي المناسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، الجهات السعودية بمراجعة الإجراءات التي اتخذت لتأمين المعتمرين وسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة، وفتح باب الرحلات أمام المواطنين.

وأكد المناسترلي، لمصراوي، استعداد شركات السياحة المصرية، لتنفيذ كل ما يرونه ضروريا لإعادة تشغيل رحلات العمرة من مصر، لافتا إلى أن كل الأمور الخاصة بالعمرة جاهزة من جانب وزارة السياحة المصرية وغرفة شركات السياحة بشأن ضوابط التشغيل، ولكن السعودية ما زلت واضعة مصر من ضمن الدول غير المسموح لها القدوم والطيران لها مباشرة.

وأشار إلى أن أبرز ضوابط التشغيل المصرية تتمثل في: بوابة العمرة المصرية، وظهور كل شئ خاص بالبرنامج أمام المعتمر فعليا عبر التليفون المحمول، من حيث الأسعار والإقامة وغيرها من الأمور الأخرى بشأن برنامج العمرة".

وتابع: "المصريين والسعوديين متعشمين في فتح العمرة قريبا خاصة بعدما سمعنا كثيرا من الأقاويل والتوقعات والتصريحات بشأن فتح الطيران وتشغيل الرحلات لكن ما شوفناش حاجة على أرض الواقع".

جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية، بدأت يوم 9 أغسطس الماضي، في استقبال طلبات المعتمرين من خارج المملكة، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من تعليق قبول المعتمرين من خارج البلاد بسبب جائحة كورونا، وتركت المملكة، للسلطات الصحية تحديد الدول المسموح لمواطنيها بالسفر لأداء العمرة وفقا لتطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بتلك الدول.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أبرز شروط أداء العمرة للمعتمرين من الخارج، وذلك استكمال تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا المعتمدة في المملكة، على جميع الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة للمسجد النبوي الشريف والصلاة في المسجد الحرام، مع إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلاد المعتمر ضمن مسوغات الطلب مع اشتراط أن تكون من اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

وأضافت الحج السعودية، أن تحديد الدول التي يقدم منها المعتمرون وأعدادهم تخضع بحسب تصنيف الإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة من الجهات المختصة في السعودية ، وتحديثها بشكل دوري.

وشددت وزارة الحج والعمرة، على أهمية مراجعة المعتمرين لأحد المراكز الطبية المعتمدة في بلد المعتمر للتحقق من الحالة الصحية قبل طلب إصدار التأشيرة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة بهذا الشأن، وذلك وفق الجدولة المقررة بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة لقائمة الدول التي يتم بدء تنفيذ مشروع الأمن الصحي بها.