بعد تسهيلات تسجيل الشقق.. كيف تشتري وحدة بمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% أو 8%؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

منذ أن تم إصدار مبادرة التمويل العقاري الأولى عام خلال الفترة الأخيرة توسعت الدولة في مبادرات التمويل العقاري، حيث أصبح يوجد مبادرتين في نفس الوقت في ظل إجراء بعض التعديلات عليهم لتسهيل إجراءات الحصول على شقة بنظام سداد حتى 20 و30 سنة.

ويعتبر التسجيل العقاري من أبرز معوقات الحصول على وحدة بالتمويل القعاري، نظرا لتعدد الشروط في تسجيل الوحدة، وكذلك التمويل العقاري الذي يشترط تسجيل الوحدة أيضًا، ونظير ذلك وافق مجلس الوزراء، على تعديل إجراءات تسجيل ملكية الوحدات السكنية.

وشملت إجراءات تسهيل تسجيل الملكية من خلال فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، وإمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

كما شملت التعديلات إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، ووضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، بجانب وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

وبعد موافقة البرلمان على هذه التعديلات سيكون تسجل الوحدات في الشهر العقاري أسهل الأمر الذي سينعكس على تمويل الوحدات.

وخلال الفترة الأخيرة أعلن عدد من البنوك على بدء تلقى طلبات شراء الشقق بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة والمخصصة لمحدودي ومتوسطى الدخل، كما أعلن عدد آخر من البنوك التعاوم مع شركات التطوير العقاري لتوفير وحدات متوافقة مع شروط المبادرة الجديدة التى تم اطلاقها 13 يوليو الماضي.

لو عايز شقة بالتمويل العقاري.. ما الفرق بين مبادرتي الـ3% فائدة و8% متناقصة؟

قبل إطلاق مبادرة الـ3% كانت هناك مبادرة آخرى وهي الـ8% والتى مازلت مستمرة حتى الآن، والتى شهدت تعديلات مأخرا، ووفقا للكتاب الصادر من البنك المركزي في المبادرتين، ويمكن معرفة الفرق بينهما عن طريق النقاط التالية:

- سعر الفائدة:

سعر الفائدة في المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري 3% متناقصة، أما المباردرة الآخرة فهي لمتوسطى الدخل بفائدة 8% متناقصة أيضا.

- أسعار الشقق:

في مبادرة الـ3% ثمن الوحدة لمحدودي الدخل أقل من 350 ألف ولمتوسطى الدخل أقل 1.4 مليون جنيه، لكن لو ارتفع سعر الوحدة عن 1.4 مليون جنيه يتم التعامل بمبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% متناقصة بشرط لا تزيد قيمة الوحدة عن 2.5 مليون جنيه.

- الدخل الشهري:

في مبادرة الـ 3% يكون الدخل الشهري للأعزب أقل من 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للمتزوج، ولو مرتب المتقدم أكبر من ذلك يستفيد من مبادرة 8% بشرط لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج.

- مواصفات الشقق:

في المبادرتين لابد أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وسكنية وجاهزة للمعيشة، وليس بها أي مخالفات عقارية أو مالية، وبعد التعديلات الجديدة أصبح لا يوجد حد أقصى لمساحة الوحدة.

- مقدم الحجز:

يتراوح مقدم الحجز في مبادرة الـ3% بين 10% لمحدودي الدخل و15% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة الذي لايزيد عن 1.1 مليون جنيه، أو 20% كحد أدني من إجمالي قيمة الوحدة السكنية التي يتجاوز سعرها عن 1.1 مليون جنيه، أما في مبادرة 8% لاتقل عن 20% من إجمالي قيمة الوحدة.

- حجم التمويل:

حجم التمويل في مبادرة الـ3% يصل لـ100 مليار جنيه وبدأ تنفيذها في 13 يوليو الماضي، أما مبادرة الـ8% بـ50 مليار جنيه وبدأت منذ نهاية عام 2019

مدة التمويل:

في مبادرة الـ3% الحد الأقصى لمدة تمويل الوحدة 30 سنة، كما يمكن تمويل أصحاب المعاشات حتى سن الـ75%، أما مبادرة في مبادرة الـ8% الحد الأقصى لتمويل الوحدة 25 سنة.

- الفئات المستفيدة من المبادرة:

العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل يمكنهم الاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3%، أما العملاء متوسطي الدخل فقط يمكنهم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8%.

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