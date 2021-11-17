شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مقتل شخص وفقد اثنين في فيضانات بكندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول بالشرطة الكندية يوم الثلاثاء إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وفُقد آخران في أعقاب انهيارات أرضية جرفت السيارات من على طريق سريع إلى الشمال الشرقي من فانكوفر.

وأضاف دواين ماكدونالد نائب مفوض الشرطة في مؤتمر صحفي أن من المعتقد أن الشخصين المفقودين كانا يسافران على الطريق بالقرب من ريمبرتون على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرقي فانكوفر، عندما وقعت الانهيارات الأرضية.

وتسببت الأمطار الغزيرة على مدار يومين في مقاطعة كولومبيا البريطانية على المحيط الهادي في حدوث فيضانات كبيرة ووقف خطوط السكك الحديدية.

وقال ميناء فانكوفر يوم الثلاثاء إن الفيضانات والانهيارات الأرضية أدت إلى وقف خدمات القطارات في تطور قد يؤثر على شحنات الحبوب والفحم والبوتاس.

وقالت متحدثة باسم الميناء إن "جميع خدمات السكك الحديدية القادمة من وإلى ميناء فانكوفر توقفت بسبب الفيضانات في المناطق الداخلية لكولومبيا البريطانية".

وأضافت أن الفيضانات أغلقت أيضا العديد من الطرق السريعة بما في ذلك جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى فانكوفر.

وينقل ميناء فانكوفر يوميا بضائع تبلغ قيمتها 550 مليون دولار كندي (440 مليون دولار) وتتراوح بين السيارات والسلع الأساسية.