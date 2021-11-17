عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الدفاع البريطاني في أوكرانيا.. دعم بمواجهة تحركات روسيا

الأربعاء 17 نوفمبر 2021

الخليج 365

التقى وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الثلاثاء، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة لكييف، في إطار عرض للدعم.



ويأتي هذا في وقت أبدت فيه أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي قلقها بشأن تحركات القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

وكانت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أبدت هذا الأسبوع دعم بريطانيا "الثابت" لأوكرانيا وقالت إنها ستدعم كييف في مواجهة العداء الروسي بينما تعارض بناء خط أنابيب نورد ستريم 2.

ورحب زيلينسكي، في بيان، بعد اجتماعهما باتفاق إطاري لاستخدام التمويل البريطاني لتعزيز القدرات البحرية الأوكرانية، مما يسمح لأوكرانيا بشراء صواريخ وبناء سفن صواريخ وقاعدة بحرية على بحر آزوف.

وقال زيلينسكي، بحسب بيان على موقع الرئاسة على الإنترنت، "أصبحت المملكة المتحدة شريكنا الرئيسي في بناء الأسطول الأوكراني".

وأبدت أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي قلقها بشأن تحركات القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا. واتهمت موسكو بدورها أوكرانيا والولايات المتحدة وحلفاءها بانتهاج سلوك مزعزع للاستقرار ، بما في ذلك في البحر الأسود.

وفي وقت سابق، الإثنين، توصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى اتفاق على خفض التصعيد في أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان توصل ماكرون وبوتين إلى هذا الاتفاق خلال اتصال هاتفي، الإثنين.

فيما أعرب الرئيس الفرنسي لنظيره الروسي عن "قلق" فرنسا البالغ وعن عزمها "الدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا"، ردا على نشر قوات روسية عند الحدود الأوكرانية.

وخلال الاتصال بين الرئيسين الذي دام ساعة و45 دقيقة، اكتفى بوتين، وفق بيان قصر الإليزيه، بتكرار موقف بلاده التي تحمل السلطات الأوكرانية مسؤولية تعثر المفاوضات بين الجانبين.