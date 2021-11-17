شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعليم بمجلس النواب توصى بزيادة موازنة المستشفيات الجامعية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن معاناة مرضى مستشفيات الجامعة بمحافظة الإسكندرية من الإهمال الشديد من قبل القائمين على تلك المستشفيات، حيث لا يوجد مواعيد للعمليات الجراحية ولا وجود للأطباء في أوقات العمل أو الطوارئ، فضلاً عن سوء المعاملة للجمهور والمتعاملين مع المستشفيات.

واستعرض النائب محمود قاسم، طلب الإحاطة، مشيرا إلى الإهمال الشديد الذي تعاني منه تلك مستشفيات جامعة الإسكندرية، وقال إن المستشفيات الجامعية ليس بها غرفة أزمات على عكس المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وإن مستشفى الطلبة التابعة لجامعة الإسكندرية تحولت إلى عزبة ولا تخدم المواطن المصرى وتقتصر خدماتها على أعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وتابع: "لا يوجد إلا 9 حضانات فقط في مستشفى الجامعة وهو ما يعجز معه تقديم أي خدمة صحية متميزة أو عادية، ومستشفى المواساة وما يحدث بها من تقديم الخدمات الطبية بأجر كامل وليس بالمجان على عكس ما نص عليه الدستور، وهناك فارق كبير شاسع بين المرضى في المستشفيات الجامعية والمرضى في مديريات الصحة بالإسكندرية من حيث مستوى الخدمة وجودتها".

من جانبه، قال الدكتور وائل نبيل عبد السلام عميد كلية طب الإسكندرية، في رده على طلب الإحاطة، إن عدد المستشفيات الجامعية بالإسكندرية تبلغ 11 مستشفى جامعي تخدم 17 مليون مواطن وتغطي ليس فقط محافظة الإسكندرية، وإنما تشمل محافظتي كفر الشيخ والبحيرة أيضاً.

وأضاف أن مستشفى الطلبة بالجامعات ليس مستشفى عام، وبالتالي ليست مفتوحة للمواطنين وهذا ما نص عليه قرار إنشائها والذى ينص على أنها مخصصة فقط للطلبة ولأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

وأكد أن هناك غرفة أزمات في المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، وتم استخدامها بالفعل وخاصة في ظل أزمة جائحة كورونا، وأن الرقم الذي ذكره النائب مقدم الطلب بالنسبة للحاضنات غير دقيق، مشيرا إلي أن عدد الحاضنات حوالي (112) حاضنة مقسمة إلى (73) حاضنة بالشاطبي و(39) حاضنة بسموحة، وأن مستشفى المواساة كانت تابعة لهيئة التأمين الصحي وتم انتقالها إلى المستشفيات الجامعية عام 2009 وهذه المستشفى العلاج فيها بأجر كامل، وليس من المفترض أن كافة المستشفيات بالمجان، فمن يريد العلاج المجاني له المستشفيات التي يمكنه التوجه إليها خاصة في ظل الميزانية المخصصة للمستشفيات الجامعية.