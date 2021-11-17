شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر ناعيا أحمد زيدان: أشهد الله أنه كان دمث الخلق ومحبا لوطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد زيدان الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال محمد تيسير مطر فى بيان اليوم :" بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، أخي وصديقي العزيز النائب أحمد زيدان في ذمة الله بعد صراع مع المرض، وأدعوكم جميعًا لقراءة الفاتحة لشخص لا نزكيه على الله وعاهدناه خلوقًا ومحبًا لوطنه ومخلصًا له دومًا، خالص تعازينا لأسرة الفقيد ومحبيه وهم كثر، وستبقى سيرته العطرة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة، وستبقى أعماله الإنسانية حاضرة في الوجدان .

وأضاف :"نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويجزيه بالإحسان إحسانًا، وأن ينزله منزلًا مباركا والله خير المنزلين".