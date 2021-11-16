مقتل طيار ماليزي وإصابة آخر في تحطم طائرة عسكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - ماليزيا - (أ ش أ)

أعلن الجيش الماليزي مصرع طيار وإصابة آخر في حادث تحطم طائرة تدريب أثناء مهمة ليلية شمال العاصمة كوالالمبور.

وقال وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تحطمت طائرة من طراز (هوك 108) كان على متنها شخصين في قاعدة بتروورث الجوية".

وأضاف الوزير "فقد أحد أفراد الخدمة حياته وأصيب آخر. وأمر القوات الجوية الملكية الماليزية بتقديم تقرير مفصل على الفور والتحقيق في سبب الحادث".

وصدرت أوامر لوزارة الدفاع بتقديم المساعدة لأسر الطيارين.