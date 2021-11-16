صور.. محافظ الشرقية يتفقد ميدان الطيارة في بلبيس

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التطوير والتوسعة الجارية بميدان الطيارة بمدينة بلبيس، لتخفيف حده الزحام داخل المدينة ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة لاعتبار الميدان أحد المداخل الرئيسية والهامة لمحافظة الشرقية.

حرص المحافظ على تفقد أعمال إنارة طريق أبو سمران وصولاً لميدان الطيارة من الاتجاهين وكذلك مدخل المدينة من اتجاه القاهرة وذلك لخلق رؤية بصرية وحضارية على المكان وحرصا على أمن وسلامة المواطنين.

شدد محافظ الشرقية علي المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز بلبيس بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطوير والتشجير الجارية بشوارع المدينة لإطفاء لمسه جمالية وحضارية عليها، وكذلك المتابعة المستمرة لأعمال النوبتجية المسائية للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لإظهار الطابع الجمالي والحضاري لها مع الحفاظ على المعالم الحضارية التي تتميز بها وخاصة الميادين ذات المعالم التراثية، وكذلك إقامة الحدائق والمتنزهات لتكون متنفسا لأبناء المحافظة لقضاء أوقات سعيدة.