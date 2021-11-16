هل ستنهي الجولة 14 توتر الحدود بين الصين والهند

وقعت الهند والصين سلسلة من الاتفاقيات التي تهدف إلى حل التوترات على طول خط الحدود الفعلية بين البلدين. لكن المواجهة الحالية استمرت ثمانية عشر شهرًا وهو مؤشر على أن الضوابط الحالية قد لا تكون كافية. خاصة بعد ثلاث عشرة جولة من المحادثات العسكرية رفيعة المستوى، وقد فشلت البلدان في حل الجمود في هوت سبرينغز، وهي النقطة التي يستمر فيها الجنود الهنود والصينيين في مواجهة بعضهم البعض.

ولم يعمد الطرفان إلا إلى تشديد مواقفهما. ومع تزايد الحوادث الحدودية على طول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي خلال السنوات القليلة الماضية، قد تفكر نيودلهي في الحاجة إلى اتفاق جديد بشأن الحدود.

اتفاقية جديدة

ووفقًا للتقارير، تشير المناقشات الأولية في مجموعة دراسة الصين في الهند إلى أن الهند والصين يمكن أن تبدءان قريبًا العمل نحو اتفاقية حدودية جديدة ما إذا تم حل المأزق الحالي.

لكن هل ستعمل اتفاقية حدودية جديدة على نزع فتيل التوترات؟ في ظل وجود المواجهات العسكرية المتكررة بالرغم من اتفاقيات الحدود.

أمثلة المواجهات

في عام 2013، انخرطت القوات الهندية والصينية في مواجهة في سهول ديبسانغ، التي تقع جنوب قاعدة عسكرية هندية رئيسية في منطقة حساسة واستراتيجية في لاداخ.

وفي أحداث سابقة، عبرت قوات جيش التحرير الشعبي الصيني منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي لكنها عادت على الفور تقريبًا.

لكن في ربيع ذلك العام، بقي الجنود الصينيون على الجانب الهندي من الحدود لمدة عشرين يومًا. والأهم من ذلك، أن القوات الصينية قطعت ما يقرب من 19 كيلومترًا (ما يقرب من 12 ميلًا) داخل الأراضي الهندية لإقامة خيامها. انتهك هذا الاعتداء تدابير بناء الثقة السابقة وأرسل الهند إلى محنة دبلوماسية وعسكرية.

بعد قرابة ثلاثة أسابيع من المحادثات، اتفق الجانبان على الانفصال والانسحاب.

فيما كانت مواجهة عام 2013 حافزًا للهند والصين للتفاوض والموافقة على اتفاقية التعاون الدفاعي الحدودي (BDCA) في وقت لاحق من ذلك العام. في حين كان الهدف من الاتفاقية تحسين الاتصال بين الجيشين، فإن شروط BDCA لا تفعل الكثير لتقليل المفاهيم الخاطئة. فمثلًا لم يُطلب من المقرات العسكرية الهندية والصينية إنشاء خط ساخن؛ وبدلًا من ذلك، نصت الاتفاقية فقط على أن «يجوز» للطرفين «النظر» في الخيار. تم انتقاد الاتفاقية لكونها أكثر من مجرد كلام، مما قلل من احتمالية حدوث أي اختراقات في النزاع الحدودي.

أوجه القصور

لطالما كانت أوجه القصور في قانون BCDA واضحة. حتى أنها لم تمنع المواجهات اللاحقة على الحدود. في عام 2014، بعد عام واحد فقط من توقيع الاتفاقية، اندلعت مواجهة استمرت ستة عشر يومًا بعد أن حاول جيش التحرير الشعبي تمديد طريق إلى منطقة متنازع عليها بالقرب من شومار في لاداخ.

وفي عام 2015، حدثت مواجهة أخرى، هذه المرة في بورتسي في سهول ديبسانغ. هدمت شرطة الحدود الهندية التبتية كوخ مراقبة صيني تم تشييده فيما تعتبره الهند ضمن أراضيها. بالرغم من أن هذه المشاجرة كانت أصغر حجمًا وتم حلها في غضون أسبوع، فإنها كانت مهمة.

أولى الوفيات

في عام 2020، قتل عشرين جنديًا هنديًا في وادي جالوان - وهي أولى الوفيات على طول أمريكا اللاتينية والكاريبي منذ عام 1975. ولا تزال المواجهة مستمرة حتى اليوم. بالرغم من آليات واتفاقيات بناء الثقة مثل BDCA، أصبحت المواجهات الحدودية ليس فقط أكثر تكرارا وأوسع نطاقا بل أيضًا أطول أمدًا وأصعب حلًا.

وفي تحول عن الموقف السابق للفصل بين الحدود والجوانب الأخرى للعلاقات الثنائية، جعلت نيودلهي الآن العلاقات الثنائية مع الصين مشروطة باستقرار الحدود. في خطاب ألقاه في مارس 2021، قال وزير الشؤون الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار عن مستقبل العلاقات الهندية الصينية، «إذا كنت تريد أن ترى تقدمًا، فأنا بحاجة إلى السلام والهدوء على الحدود. لا يمكنني القلق على الحدود. لا يمكنني مواجهة هذا النوع من المشكلات التي واجهتها في جلوان، ثم أقول، حسنًا، لنواصل العمل في بقية علاقتنا. هذا غير واقعي».

حدود غامضة

عندما وقعت الهند والصين اتفاقية السلام والهدوء على الحدود في عام 1993، اتفقتا على الحفاظ على الوضع الراهن القائم على الحدود على طول منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. بيد أن المشكلة تكمن في أن السؤال حول أين تقع منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي على وجه التحديد ظل دون إجابة.

وهناك اختلافات كبيرة بين تصورات البلدين حول مكان وجود أمريكا اللاتينية والكاريبي، خاصة في القطاع الغربي حيث تمر عبر لاداخ. علاوة على ذلك، لم تعترف الدولتان أو تجمدا خطوط انتشار الجيشين الهندي والصيني، وقد أسهم الغموض الناتج عن ذلك في تعزيز مطرد للقوات على جانبي الحدود وسمح لجيش التحرير الشعبي خاصة بالتقدم خلسة.

يعتمد تفسير كل دولة لاتفاقية LAC على مساحة الأراضي التي تعتقد أنه يمكن السيطرة عليها عسكريًا أو من خلال الدوريات.