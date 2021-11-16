مساع أمريكية لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2021 9:08 مساءً

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مساع لعدد من المشرعين في الكونجرس لإعادة فرض العقوبات على مليشيات الحوثي في أعقاب هجوم استهدف السفارة الأمريكية باليمن.

وذكرت صحيفة “واشنطن فري بيكون” أن الجمهوريين في الكونغرس يعملون لتمهيد الطريق لإعادة تطبيق العقوبات على المليشيات، والتي رفعتها إدارة الرئيس جو بايدن وتصنيفها منظمة إرهابية.

ولفتت الصحيفة إلى أن المساعي تأتي بعد أيام فقط من قيام مسلحي المليشيات بمداهمة مجمع السفارة الأمريكية في اليمن، حيث سرقوا معدات وخطفوا موظفين محليين.

ووزع السيناتور تيد كروز مقترح العقوبات على أعضاء مجلس الشيوخ، وقدمه رسمياً أمس الإثنين، كتعديل إضافي على قانون تفويض الدفاع الوطني، والذي من المتوقع أن يتبناه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.

ويأتي التعديل بعد أشهر من المداولات بين كروز وإدارة بايدن بشأن هذه القضية، بينها محاولة من السيناتور للضغط على وزارة الخارجية لتبرير قرارها بتخفيف العقوبات المفروضة على الحوثيين.

و”النواب” أيضا

وفي مجلس النواب، تقدم النائب الجمهوري أندرو كلايد بتشريع مماثل لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، رداً على اقتحامهم الأسبوع الماضي لمجمع السفارة الأمريكية في صنعاء.

ومن المرجح أن تحظى هذه الإجراءات بتأييد واسع من نواب الحزب الجمهوري في ضوء اقتحام السفارة، الحادثة التي أثارت غضب قادة السياسة الخارجية من الجمهوريين بمجلسي النواب والشيوخ.

ولم يتضح كيف سيصوت الديمقراطيون، لكن قادة السياسة الخارجية للجمهوريين والديمقراطيين وعدوا بالرد بعد وقت قصير من اقتحام الحوثيين السفارة.

وجرى تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، وأضافتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى قائمة الإرهابيين العالمية في يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إدارة بايدن عمدت إلى رفع اسم الحوثي من القائمة في نفس العام، حيث زعمت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات تعيق عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن.

ورغم معارضة إدارة بايدن للعقوبات، إلا أن نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي يطالبون بالرد على هجوم الحوثيين، حيث انضم السيناتور الجمهوري بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى النائب الديمقراطي جريجوري ميكس والسيناتور الجمهوري جيم ريش في المطالبة بضرورة الرد على الهجوم الحوثي.