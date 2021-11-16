مساعدة وزير الخارجية الأميركي تلتقي عبدالله حمدوك في الخرطوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

ضمن الجهود الأمريكية لتهدئة الأوضاع في السودان، التقت، مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، الثلاثاء رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، في العاصمة الخرطوم.

وقال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة “ممتنون لفرصة اللقاء مع حمدوك لمناقشة سبل المضي قدما لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان”.

وكانت، مولي في، التقت وزيرة خارجية السودان في الحكومة المقالة، مريم الصادق المهدي.

وذكرت تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في الخرطوم أن هذا الاجتماع قد جاء لإبداء الدعم الذي تقدمه واشنطن للحكومة التي يقودها مدنيون.

من جهة أخرى، طلبت السفارة الأميركية في الخرطوم من الرعايا الأميركيين بتوخي الحذر في ظل الدعوة لاحتجاجات ضخمة في السودان غدا الأربعاء.

وكان رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، أكد تمسكه بالوثيقة الدستورية، و”إجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية”.

وقال البرهان، في بيان عقب استقباله، مولي في، إنهم “متمسكون بإنجاح عملية الانتقال الديمقراطى في البلاد، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهه في يوليو 2023”.

وأضاف أن “المكون العسكري لا يرغب في الاستمرار فى السلطة، ومستعد ومنفتح لقيادة حوار من دون شروط”.

وكان البرهان، أعلن في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة، عبدالله حمدوك، الذي جرى توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.