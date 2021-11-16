بالأرقام.. حصيلة جديدة لضحايا كورونا حول العالم

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 253 مليونا و861 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و106 آلاف حالة.



وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و493 مليون جرعة.